Kırşehir'de kaçak yollarla balık avlayan şüpheliye idari ceza

Kırşehir'de jandarma ekipleri, kaçak yollarla balık avlayan zanlıyı suçüstü yakaladı.





İl Jandarma Komutanlığı ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı balık avcılığına yönelik denetim yaptı.



Bu kapsamda ekipler, Hirfanlı Barajı yakınlarında T.T'nin ruhsatsız avcılık yaptığını ve yasak dönemde kerevit avladığını tespit etti.



Denetimde, yaklaşık 50 kilo kerevit ele geçiren ekipler, T.T'ye idari para cezası uyguladı.



