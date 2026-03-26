Kırşehir'de kaçak yollarla balık avlayan şüpheliye idari ceza
Kırşehir'de jandarma ekipleri, kaçak yollarla balık avlayan zanlıyı suçüstü yakaladı.
Giriş: 26.03.2026 - 11:35 Güncelleme:
İl Jandarma Komutanlığı ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı balık avcılığına yönelik denetim yaptı.
Bu kapsamda ekipler, Hirfanlı Barajı yakınlarında T.T'nin ruhsatsız avcılık yaptığını ve yasak dönemde kerevit avladığını tespit etti.
Denetimde, yaklaşık 50 kilo kerevit ele geçiren ekipler, T.T'ye idari para cezası uyguladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri