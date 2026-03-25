Kırşehir'de "Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğrafları Sergisi" açıldı

Kırşehir'de, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından "Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğrafları Sergisi" açıldı.



Bir kolejin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Çanakkale Savaşı'ndan bugüne kalmış orijinal harp malzemeleri ile kişisel objelerin ve görsellerin yer aldığı sergi, toplam 20 pano ve 20 vitrinden oluşuyor.



Sergide, savaşın izlerini taşıyan top mermileri, tabancalar, kılıçlar, serum kitleri, mataralar, mermiler ve döneme ait eserler, katılımcıların ilgisini çekti.



Serginin ardından düzenlenen konferansta konuşan Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, öğrencilerin tarihlerini, ülke için verilen mücadeleleri öğrenmelerini ve merak etmelerini istedi.



Öğrencilerden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanların Çanakkale'de verdiği emekleri, 250 bin şehidin memleketlerini ve mücadelelerini öğrenmelerini isteyen Balcı, "Çanakkale ruhunun devam ettiğini görüyorum. Şehit Fethi Sekin ve Şehit Ömer Halisdemir'in hikayesini merak edin, onları öğrenin. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına teşekkür ediyorum." dedi.



Vakfın Kırşehir Şube Başkanı Mutlu Kılıçaslan da Çanakkale Savaşı'ndan bugüne kalabilmiş, şehitlerin verdiği büyük mücadele ve fedakarlıkları anlatan fotoğrafların yer aldığı serginin vatandaşların ilgisine sunulduğunu söyledi.



Sergiyle Çanakkale ruhunun yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını dile getiren Kılıçaslan, Çanakkale'nin bir milletin inançla, azimle ve fedakarlıkla yazdığı destan olduğunu vurguladı.



Program, öğrencilerin tiyatro gösterisi ve okunan şiirlerin ardından sona erdi.

