    Takipde Kalın!
        Kırşehir'de "Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğrafları Sergisi" açıldı

        Kırşehir'de, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından "Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğrafları Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Bir kolejin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Çanakkale Savaşı'ndan bugüne kalmış orijinal harp malzemeleri ile kişisel objelerin ve görsellerin yer aldığı sergi, toplam 20 pano ve 20 vitrinden oluşuyor.

        Sergide, savaşın izlerini taşıyan top mermileri, tabancalar, kılıçlar, serum kitleri, mataralar, mermiler ve döneme ait eserler, katılımcıların ilgisini çekti.

        Serginin ardından düzenlenen konferansta konuşan Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, öğrencilerin tarihlerini, ülke için verilen mücadeleleri öğrenmelerini ve merak etmelerini istedi.

        Öğrencilerden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanların Çanakkale'de verdiği emekleri, 250 bin şehidin memleketlerini ve mücadelelerini öğrenmelerini isteyen Balcı, "Çanakkale ruhunun devam ettiğini görüyorum. Şehit Fethi Sekin ve Şehit Ömer Halisdemir'in hikayesini merak edin, onları öğrenin. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına teşekkür ediyorum." dedi.

        Vakfın Kırşehir Şube Başkanı Mutlu Kılıçaslan da Çanakkale Savaşı'ndan bugüne kalabilmiş, şehitlerin verdiği büyük mücadele ve fedakarlıkları anlatan fotoğrafların yer aldığı serginin vatandaşların ilgisine sunulduğunu söyledi.

        Sergiyle Çanakkale ruhunun yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını dile getiren Kılıçaslan, Çanakkale'nin bir milletin inançla, azimle ve fedakarlıkla yazdığı destan olduğunu vurguladı.

        Program, öğrencilerin tiyatro gösterisi ve okunan şiirlerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        "İdeal koca" çıkışı
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"

        Benzer Haberler

        Hayatını formasını sattığı takıma adadı Kırşehir'de 68 yaşındaki taraftarda...
        Hayatını formasını sattığı takıma adadı Kırşehir'de 68 yaşındaki taraftarda...
        Akrabasının kimliğini kullanan firari hükümlü yakalandı
        Akrabasının kimliğini kullanan firari hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de akrabasının kimliğiyle saklanan firari hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de akrabasının kimliğiyle saklanan firari hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de hapis cezası bulunan şahıs JASAT tarafından yakalandı
        Kırşehir'de hapis cezası bulunan şahıs JASAT tarafından yakalandı
        Huzurevinde Yaşlılar Haftası'na özel sergi
        Huzurevinde Yaşlılar Haftası'na özel sergi
        Araçta uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama
        Araçta uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama