        Kırşehir'de akrabasının kimliğiyle saklanan firari hükümlü yakalandı

        Kırşehir'de, akrabasının kimlik bilgilerini kullanarak saklanan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 13:18 Güncelleme:
        İl ve Çiçekdağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

        Ekipler, ilçe girişinde yaptıkları yol kontrol uygulamasında, yürüyerek yanlarından geçen kişinin kimlik kontrolünü yapmak istedi.

        Bu kişinin, firari G.B olduğu tespit edildi.

        Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden G.B'nin kendisine benzeyen akrabası E.B'nin bilgilerini kullanarak denetimlerden saklandığı öğrenildi.

        "Hükümlü ve tutuklunun kaçması, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı" suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü hakkında "resmi belgede sahtecilik" ile "başkasına ait kimlik ve kişisel bilgilerin kullanılması" suçlarından da adli işlem başlatıldı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

