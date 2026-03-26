Kırşehir'de tarihi eser niteliğinde 35 sikke ve 3 obje ele geçirildi
Kırşehir'de polis ekiplerince tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 35 sikke ve 3 obje ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kaçak kazı ve definecilik faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.
Ekipler, elinde bulundurduğu tarihi objeleri satmaya çalıştığı belirlenen O.G'nin ikametgahına operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, Roma ve Arkaik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 35 sikke ile Selçuklu dönemine ait 3 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
