Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de tarihi eser niteliğinde 35 sikke ve 3 obje ele geçirildi

        Kırşehir'de polis ekiplerince tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 35 sikke ve 3 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 10:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kaçak kazı ve definecilik faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

        Ekipler, elinde bulundurduğu tarihi objeleri satmaya çalıştığı belirlenen O.G'nin ikametgahına operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, Roma ve Arkaik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 35 sikke ile Selçuklu dönemine ait 3 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
