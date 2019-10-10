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İYİ Parti'li Ergun: Bugün siyasette tartışmaları rafa kaldıracağımız gündür

DHA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, "Bugün, farklılıklarımız ve iç siyasette yaşadığımız tüm tartışmaları rafa kaldıracağımız gündür. Türk Ordusu cephede yerini aldığı anda, tek siyasi partimiz, 'Al Bayrağın Partisi'dir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, "Bugün, farklılıklarımız ve iç siyasette yaşadığımız tüm tartışmaları rafa kaldıracağımız gündür. Türk Ordusu cephede yerini aldığı anda, tek siyasi partimiz, 'Al Bayrağın Partisi'dir" dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, Kırşehir'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Ergun, burada yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekâtı'nı dün başlattığını hatırlatarak, "Bugün, farklılıklarımız ve iç siyasette yaşadığımız tüm tartışmaları rafa kaldıracağımız gündür. Türk Ordusu cephede yerini aldığı anda, tek siyasi partimiz, 'Al Bayrağın Partisi'dir. Mehmetçiklerimizin, Fırat'ın doğusuna girip, terör koridorunu yaracakları hususunda şüphemiz yoktur. Türk Milleti ve ordusu nice kahramanlık destanlarını yazmıştır, yazmaya da devam edecektir" diye konuştu. Ergun, daha sonra Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti. 

KIRŞEHİR

10 Ekim 2019 Perşembe

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