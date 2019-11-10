Kırşehir’de hayat, 2 dakika durdu

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– Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla Kırşehir’de anma töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde Cacabey Meydanında Atanın anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Çelenk sunulmasını ardından 2 dakika boyunca sirenlerle hayat durdu. Cadde ve sokaklarda, evlerinin balkonlarında saygı duruşunda bulunan vatandaşların yanı sıra, seyir halindeki araçların sürücüleri, trafikte kontak kapatarak saygı duruşunda bulundu. Törende Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törene; Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, CHP milletvekili Metin İlhan, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, Emniyet Müdürü Murat Türesin, daire müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cacabey Meydanında düzenlenen tören sonrası Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde tarih öğretmeni Recai Yağmur tarafından ‘Meşrutiyetten Cumhutiyete, Cumhuriyetten 10 Kasım’a Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ konulu konferans verildi. Törenler il merkezleri ile birlikte ilçe merkezlerinde de düzenlendi.

KIRŞEHİR 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:49

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