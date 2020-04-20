Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde bir binada karantina uygulaması başlatıldı.

Çiçekdağı ilçesi Yenişehir Mahallesinde ikamet eden 80 yaşındaki bir kadında Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan testlerde covid19 vakasına rastlanılması sonrası ikameti karantinaya alındı. Çiçekdağı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde temasta bulunduğu şahısların bulunması nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla Yenişehir Mahallesi Korkut Ata Sokaktaki adreste 3 katlı bina sakinlerine 14 gün karantina tedbiri uygulanması kararlaştırıldığı duyuruldu. Karantinaya alınan ev güvenlik şeritleri ile kapatılırken bölgede sağlık ekipleri sağlık kontrolleri yaptı.

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