Koronavirüsü yenip, bayram öncesi alkışlarla taburcu edildi

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de, 14 gün süren tedavisinin ardından koronavirüsü yenen Mehmet Öcal (38), bayram öncesi hastaneden alkışlarla taburcu oldu.<br>Akçakent ilçesinde yaşayan Mehmet Öcal, 9 Mayıs'ta yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Öcal'ın hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Öcal hastanede tedaviye alındı. 14 gün tedavi gören Mehmet Öcal, koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu. Sağlık çalışanlarının alkışlarıyla Ramazan Bayramı öncesi taburcu edilen Öcal, "Yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurmuştum. Hastanede tedavim yapıldı ve sağlık çalışanları benimle çok ilgilendi. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR<br>2020-05-24 00:38:19<br>

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