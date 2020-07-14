Kırşehir’de gölete serinlemek için giren genç boğuldu

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Kırşehir'in Mucur ilçesinde gölete serinlemek için giren genç boğuldu.



Ailesiyle gittiği Aksaklı Karacalı Göleti'nde serinlemek için suya giren M.T. yaşamını yitirdi. Göle girdikten bir süre sonra eşinin çırpınmaya başladığını gören G.T., 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Aksaray'dan su altı arama kurtarma ekibi çağrıldı. Kırşehir AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışma sonrasında M.T.’nin cansız bedeni sudan çıkarıldı. M.T.’nin cansız bedeni Mucur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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