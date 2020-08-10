KAEÜ’sinde personeller tanıştı

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde yeni personelle tanışma toplantısı düzenlendi.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Fuat Sezgin Salonunda gerçekleşen toplantıya, Üniversite Genel Sekreteri Mehmet Zeki Küçük, Genel Sekreter Yardımcısı Osman Savaş Çetiner ile güvenlik ve temizlik personeli katıldı. Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük toplantıda, üniversitenin genel ve fiziki durumunu anlatarak akademik ve idari yapısı, işleyişi, çalışma sistemi hakkında göreve yeni başlayan personele bilgiler verdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin gelişerek büyüdüğünü belirten Küçük, akademik, idari, güvenlik ve temizlik personeli ile birlikte kocaman bir aile olduklarını söyledi.

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