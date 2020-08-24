Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü özel yetenek sınavı başladı

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünün özel yetenek sınavı başladı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinin 20202021 eğitimöğretim dönemi Müzik Bölümüne öğrenci alımı için özel yetenek sınavları başladığı duyuruldu. Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Süleyman Türkmani Toplantı Salonunda online olarak gerçekleştirilen sınavla Müzik Bölümüne öğrenci alımına başlandı. Sanatsız bir toplumun kurak kaldığını ifade eden Rektör Vatan Karakaya, özel yetenek sınavının yapıldığı salonda incelemelerde bulundu.
Rektör Karakaya, sınav sonucunda adayların gönül rahatlığı ile 'Ben kazandım' veya 'Kaybettim' diyebilmesi gerektiğine vurgu yaparak, insanların öncelikle düşünmeyi öğrenmesi ve düşündüklerini de incelikle yaşaması gerektiğini kaydetti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.