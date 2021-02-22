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Ahi Esnafı, ‘Ahi Evran yılı’ genelgesi ile tanıtım ve ekonomik gelişme bekliyor

İHA

Ahi Esnafı, ‘Ahi Evran yılı’ genelgesi ile tanıtım ve ekonomik gelişme bekliyor

– Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘Ahi Evran Yılı’ genelgesinin açıklamasını ardından Ahiliğin merkezi Kırşehir’de esnaf, genelge ile birlikte şehrin tanıtımı ve ekonomik gelişme beklediğini söyledi.
Dükkanlarını ‘Ahi Duası’ ile açan ve yaşanılan günün bereketli geçmesini isteyen esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan ‘Ahi Evran Yılı’ genelgesinden de memnuniyet duyduğunu söyledi.
Ahilik Teşkilatının yüzyıllardır ustaçırak ilişkisi ile ayakta olması ve pir Ahi Evran’ın doğumunun 850’nci senei devriyesi olan 2021 yılının, UNESCO tarafından da anma ve kutlama yıl dönümleri arasında olması şehirde sevinçle karşılanmıştı.
Ahi Evranı Veli’nin türbesinin yanında yer alan ‘Ahi Çarşısı’ esnafı, yayınlanan genelgeden tanıtım ve ekonomik kalkınma beklentisi içinde olduğunu söyledi.
İmzalanan genelgeden mutluluk duyduğunu belirten perdecilik yapan çarşı esnafı Fırat Sapmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genelgesinin de onur verdiğini söyledi. Çarşı esnafı tuhafiyeci Ahmet Doğan, “Genelge şehir ekonomisine de katkı da bulunacak. Bu durum ise esnaf için çok güzel” dedi.
Ahi Evran şenliklerinin ulusal boyutta yapılmasını öneren yüncü Raşit Çalışkan, “Kutlamalar ulusal düzeyde olursa ekonomik gelişim olur. Kutlamalar sönük oluyor. İçe dönük şehrin halkıyla kutladığı bir bayram olduğundan kimsenin de şehre faydasının olduğuna inanmıyorum. Pandemi etkisi ile zor ve sıkıntılı günler geçiriyoruz. İnşallah genelge faydalı olur. Cumhurbaşkanının genelge düşüncesi için de şehir adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Ahilik genelgesi ile yüz yıl sonra Ahi Evran’ın gündem olmasının esnafı mutlu ettiğini ve zor günlerin aşılacağını aktaran tasarımcı Sema Aydın ise şehir için güzel günler bekliyor.
Öte yandan İç Anadolu Bölgesinin tek kadın İl Başkanı Seher Ünsal ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hasretle şehre beklediğini belirtti.
Birlik, dirlik, kardeşlik, yiğitlik, ahlak, bilim ve sanat, kaliteli ve yenilikçi üretim ve adil paylaşım ile kadına hürmetin bulunduğu Ahilik kültürü, Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesinde, Selçuklu ve Osmanlı devletlerimizin asırlar boyu bu topraklarda hüküm sürmesinde başrol almıştı.

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