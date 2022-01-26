Karın ağırlığıyla çatısı çöken mandırada 5 büyükbaş öldü



Serhat ERDOĞAN/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken mandıradaki 5 büyükbaş hayvan öldü.

Kırşehir'de 3 gündür süren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Merkeze bağlı Akçaağıl köyünde karın ağırlığını taşıyamayan bir mandıranın çatısı çöktü. Mandırada bulunan 5 büyükbaş hayvan öldü. Hayvanlar iş makinesi yardımıyla toprağa gömüldü. Mandıra sahibi Musa Doğan, "Kar yağışı nedeniyle mandıramızın çatısı çöktü. 5 büyükbaş hayvanımız telef oldu. Allah'a şükür mandıra çalışanlarımıza bir zarar gelmedi. Telef olan hayvanlarımıza çok üzüldük. Çatı kar yağışını kaldıramayarak çöktü. Diğer hayvanlarımızı köylülerin yardımı ile kurtararak başka bir mandıraya yerleştirdik. Çatı hasarımızı gidererek, hayvanlarımızı yerine tekrar taşıyacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Serhat ERDOĞAN

2022-01-26 21:08:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.