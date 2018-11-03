Kırşehir Köy Hizmetleri - Yeni Altındağ Bld. maç önü

Kırşehir Köy Hizmetleri ve Yeni Altındağ Bld., 04 Kasım 2018 Pazar günü Türkiye 3.Lig 2.Grup maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:30. Maç öncesi Kırşehir Köy Hizmetleri 19 puanla 2. sırada, Yeni Altındağ Bld. 14 puanla 8. sırada bulunuyor. Kırşehir Köy Hizmetleri son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Yeni Altındağ Bld., geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 467. İddaa'da Kırşehir Köy Hizmetleri kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Yeni Altındağ Bld. kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Kırşehir Köy Hizmetleri son haftadaki Kazan Belediye müsabasında 0-2 kazandı.

Yeni Altındağ Bld. ise Kırşehir Köy Hizmetleri maçında 2-3 kazandı.

Kırşehir Köy Hizmetleri, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Kırşehir Köy Hizmetleri, kendi sahasında 11 gol attı, 4 gol yedi.

Yeni Altındağ Bld., dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlike sahip. Bu maçlarda Yeni Altındağ Bld. 7 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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