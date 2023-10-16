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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu

        Çanakkale'de 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu

        Çanakkele´nin Bayramiç ilçesinde 10 yaşındaki Mehmet Sıtkı Gültekin ölü bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 00:08 Güncelleme: 16.10.2023 - 00:08
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        10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu
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        Çanakkele´nin Bayramiç ilçesinde Mehmet Sıtkı Gültekin (10), tarlada ölü bulundu.

        Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Tülüler köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim Aktaş´a ait kapya biber tarlasında işçi olarak çalışan Hasan ve Rukiye Gültekin çiftinin çocukları Mehmet Sıtkı Gültekin oynarken gözden kayboldu.

        Bir süre sonra tarlada çalışan bir işçi Gültekin´i yerde hareketsiz yatarken gördü. Gültekin, otomobil ile Bayramiç Devlet Hastanesi´ne getirildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gültekin, yaşama tutunamadı. Gültekin´in cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kondu.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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