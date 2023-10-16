Çanakkale'de 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu

Çanakkele´nin Bayramiç ilçesinde Mehmet Sıtkı Gültekin (10), tarlada ölü bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Tülüler köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim Aktaş´a ait kapya biber tarlasında işçi olarak çalışan Hasan ve Rukiye Gültekin çiftinin çocukları Mehmet Sıtkı Gültekin oynarken gözden kayboldu.

Bir süre sonra tarlada çalışan bir işçi Gültekin´i yerde hareketsiz yatarken gördü. Gültekin, otomobil ile Bayramiç Devlet Hastanesi´ne getirildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gültekin, yaşama tutunamadı. Gültekin´in cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kondu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.