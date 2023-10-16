Türkiye, EURO 2000'de ise çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada 4 puanla gruptan çıkan milliler, çeyrek finalde ise Portekiz'e elendi.

8 Şurada Paylaş!









Ay-yıldızlı takım, şampiyona tarihindeki en büyük başarısına ise 2008'de imza attı. İsviçre ve Avusturya'da organize edilen EURO 2008'de yarı final oynayan milli takım, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Almanya'ya mağlup olarak elenmesine rağmen unutulmaz bir performans sergiledi.