Denizli'de dere yatağında cansız beden bulundu
Denizli'de dere yatağında el ve ayakları bağlanmış bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dere yatağında el ve ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu.
Korucuk Mahallesi Çürüksu Deresi yatağında bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin el ve ayakları bağlanmış, silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.
AA'nın haberine göre; cansız beden, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.