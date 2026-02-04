Habertürk
        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Takvime göre, Kırşehir ili için hak sahibi belirleme kurası 4 Şubat Çarşamba bugün yapılacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ Kırşehir kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Kırşehir 1633 konut kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte 2026 Kırşehir TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama linkleri...

        Giriş: 04.02.2026 - 10:43 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:43
        1

        Yüzyılın Konut Projesi’nde bugün Kırşehir projeleri için kura çekilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, Kırşehir TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. Çekiliş sonrası 1633 konut hak sahiplerini bulacak olup TOKİ Kırşehir kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Kırşehir kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ KIRŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Kırşehir kura çekimi, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

        Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.

        3

        TOKİ KIRŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Kırşehir kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ KIRŞEHİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Kırşehir kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        KIRŞEHİR’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Kırşehir’in Merkez, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçelerinde toplam 1633 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 900

        Merkez Özbağ 63

        Akpınar 40

        Boztepe 60

        Çiçekdağı 220

        Kaman 150

        Mucur 200

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
