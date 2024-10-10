Kış saati uygulaması olacak mı, saatler geri alınacak mı? Bakan Bayraktar son noktayı koydu!
Ekim ayına girilmesiyle beraber kış saati uygulaması gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca vatandaş bu yıl kış saati uygulamasına geri dönülüp dönülmeyeceğini araştırmaya başladı. Ülkemizde uzun yıllardır kullanılmayan kış saati uygulamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi. Hatırlanacağı üzere 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmişti. Peki, Kış saati uygulaması olacak mı, saatler geri alınacak mı? İşte, Bakan Bayraktar'ın konuya ilişkin açıklaması ve sürece dair detaylı bilgiler…
Kış mevsiminin gelmesiyle beraber gündüzler kısalmaya geceler ise uzamaya başladı. Bu sebeple kış saati uygulamasına geri dönülüp dönülmeyeceği ile ilgili araştırmalar sıklaştı. Dünya genelinde saatler, 29 Ekim Pazar günü geri alınacak. Milyonlarca vatandaş ‘’Kış saati uygulaması olacak mı, saatler geri alınacak mı?’’ sorularını gündeme taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağına ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar…
KIŞ SAATİ UYGULAMASI OLACAK MI?
Avrupa’da 29 Ekim 2024 tarihinde yaz saati uygulaması sona erecek ve kış saati uygulamasına geçilecek. Türkiye'de ise 2016 yılından bu yana kış saati uygulanmıyor.
Ekim ayına girilmesiyle beraber kış saatine geçiş yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu.
Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi.
BAKAN BAYRAKTAR'DAN KIŞ SAATİ AÇIKLAMASI!
AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili kendi uygulamalarını yapabilirler" açıklamasında bulundu.
SAATLER GERİ ALINACAK MI?
Bakan Bayraktar'ın açıklamasına göre, 2024 yılında Türkiye'de kış saati uygulaması hayata geçirilmeyecek ve saatler geri alınmayacak.
KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN KALDIRILDI?
Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. Kararda "27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürmesi kararlaştırılmıştır" denildi.
"İleri saat" uygulaması, 2 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kalıcı hale geldi. Cumhurbaşkanı kararında, bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ SAAT FARKI KAÇ?
Avrupa ülkeleri, 29 Ekim tarihinde kış saati uygulamasına geçecek.
Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1’den 2’ye, İngiltere ile ise 3'e çıkacak.