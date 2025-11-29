Habertürk
        Haberler Gündem Kış turizmin önemli merkezlerinden Uludağ'a kar yağdı

        Kış turizmin önemli merkezlerinden Uludağ'a kar yağdı

        Uludağ'da öğleden sonra başlayan kar akşam da etkili oldu. Sıcaklık 2 derece ölçüldü. Yağışın kısa süre içinde durması, pazar öğle saatlerinde yeniden başlayarak 1-2 santimetrelik örtü oluşturması bekleniyor

        Giriş: 29.11.2025 - 17:42 Güncelleme: 29.11.2025 - 17:42
        Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağdı. Öğleden sonra yağmaya başlayan kar, akşam saatlerinde de etkisini gösterirken, hava sıcaklığı ise 2 derece olarak ölçüldü.

        Uludağ'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü bölgede yağış, zaman zaman devam etti. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, yağışın yaklaşık 1 saat içinde durması bekleniyor. Gece saatlerinde ise herhangi bir yağış öngörülmüyor. Pazar günü öğle saatlerinde yeniden başlaması beklenen kar yağışının, bölgede 1-2 santimetrelik örtü oluşturacağı tahmin ediliyor. Uludağ’da pazartesi ile cuma günleri arasında ise kar yağışı beklenmediği öğrenildi.

