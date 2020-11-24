Kısa çalışma ödeneği korona virüsü tedbirleri kapsamında iki ay daha uzatılmıştı. İşverenler ve çalışanlar alınan karar sonrası "Kısa çalışma ödeneği nedir? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar sürecek?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Hemen belirtelim ki işten çıkarma yasağı kısa çalışma ödeneğinin bir sonucu... Yani ödenek programı devam ettiği sürece kesinlikle işverenler işten çıkarma yapamıyorlar. Bununla birlikte çalışanlarını ücretsiz izne çıkarabiliyorlar. Bu durumda da çalışanlar sosyal yardım ödeneğinden ücret alıyor. Peki, kısa çalışma ödeneği nedir? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar sürecek? İşte, detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı. Buna göre işten çıkarma yasağı 17 Ocak 2021'e kadar uzatılmış oldu.

AA'nın haberine göre; söz konusu fıkralarda, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, faaliyetinin ve işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenleniyor.

Fıkralarda ayrıca maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği, bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği belirtiliyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.