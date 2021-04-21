Kısa çalışma ödeneği geçtiğimiz bir yıl boyunca koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan vatandaşlara verilmişti. Korona tedbirlerinin artması nedeniyle kısa çalışma ödeneği uygulaması yeniden başlatıldı. Peki kısa çalışma ödeneği hangi ayları kapsayacak? İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HANGİ AYLARA KAPSAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldıklarını bildirdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.