Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kışın gelişi, eski Türk gelenekleriyle kutlandı

        Kışın gelişi, eski Türk gelenekleriyle kutlandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 'Toprağın Uykusu' adı verilen etkinlikle, eski Türk geleneklerinin yaşatılması amacıyla 'kışı karşılama' ritüeli canlandırıldı. Etkinlikte, geleneksel deve oyunu da sahnelendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 13:52 Güncelleme: 23.12.2025 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kışın gelişi, eski Türk gelenekleriyle kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İnegöl Belediyesi tarafından kırsal Gündüzlü Mahallesi’nde gerçekleştirilen 'Toprağın Uykusu' etkinliği, Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel mirasını günümüze taşıdı.

        Etkinlik, kış gün dönümüne denk gelen 21 Aralık’ta düzenlendi.

        Anadolu’da toprağın dinlenme ve yenilenme dönemi olarak kabul edilen kış mevsiminin başlangıcını simgeleyen etkinlikte, Anadolu’nun köy seyirlik oyunlarının en önemli örneklerinden biri olan deve oyunu, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi tarafından sahnelendi.

        REKLAM

        Büyük beğeni toplayan gösteri, izleyicilere keyifli anlar yaşatırken kültürel bir mirasa da ışık tuttu.

        Köy evlerini tek tek gezip maniler ve eğlencelerle erzak ve ikramlar toplandı.

        Gastro İnegöl ekibi tarafından katılımcılara çorba ikram edilirken, Gündüzlü Mahallesi’nde yaşayanlar hazırladığı şipitler ve yöresel lezzetler de sofralarda yerini aldı.

        21 Aralık’ın Anadolu’da ‘kışın doruğu’ ve ‘toprağın uykuya geçtiği zaman’ olarak kabul edildiğine dikkat çekilen etkinlikte, kışın bereketli geçmesi, kar yağışının bol olması ve toprağın suya doyması için temenniler dile getirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Toprağın Uykusu
        #Bursa
        #İnegöl
        #kışın gelişi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı