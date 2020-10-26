AA

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık'ta, güz renkleri, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

AA'nın haberine göre güz sebebiyle kavak, meşe ve söğüt ağaçlarının sarı ve kızılın tonlarına büründüğü ilçede, kışın habercisi olarak bilinen vargit çiçekleri de açmaya başladı.

Ormanlık alanları ve tarlaları renklendiren ve bilimsel adı "colchicum speciosum" olan vargitler, sonbahar renkleri ile bütünleşerek adeta görsel şölen sunuyor.

Arı ve kelebeklerin de konduğu vargitler, yöredeki fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor.

Konaklar köyünde yaşayan Nihat Derman, yaptığı açıklamada, sonbaharın gelişiyle doğanın rengarenk olduğunu söyledi.

İlçede havaların iyice soğuduğunu belirten Derman, "Köyümüzde bulunan kavak ve meşe ağaçları sonbaharla rengarenk oldu. Tarlalarımızda da mor renkli vargit çiçekleri açtı. Doğa, şu an çok güzel. Bizler de köyde bir yandan hayvanlarımızın bakımı ile uğraşırken diğer yandan da bu güzelliklerin tadını çıkarıyoruz" dedi.