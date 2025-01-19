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        Haberler Bilgi Yaşam Kışın soğuk aylarında bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için bu çorba tarifleri tam size göre!

        Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek çorbalar hangileridir?

        Soğuk havalarda en çok korktuğumuz durumlardan biri de okulda, iş yerinde, toplu taşımalarda ve genel olarak kalabalık yerlerde, kış aylarında yaygın olarak görülen bağışıklık sisteminin çökmesi sonucu grip, nezle, enfeksiyon ve boğaz ağrısı gibi hastalıklara yakalanıp yorgan döşek yatmaktır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 13:30 Güncelleme: 19.01.2025 - 13:30
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        Bu çorbalar sadece kış aylarında rahatlatıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilecek besinlerle doludur.

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        BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRECEK KIŞ ÇORBASI TARİFLERİ

        1. ETLİ SEBZE ÇORBASI

        Etli sebze çorbası, kış aylarında içinizi ısıtarak hastalıklara karşı direnç kazanmanıza yardımcı olur.

        Malzemeler:

        - 300 gram kuşbaşı et,

        - 3 bardak et suyu,

        - 1 kaşık tereyağı,

        - 1 kaşık un,

        - 1 adet biber,

        - 1 adet kabak,

        - 1 adet havuç,

        - 1 adet patates,

        - Tuz, karabiber ve pul biber.

        Hazırlanışı:

        Etlerinizi düdüklü tencerede haşlayın ve bu etin suyundan 3 bardak ayırın. Farklı bir tencerede unu ve yağı kavurun. Bu karışımın içine et suyunu koyun ve kaynamaya bırakın. Çorbada kullanacağınız tüm sebzeleri küp küp doğrayın ve kaynayan suyun içine ekleyin. Ardından bu suya etleri de ekleyin. Tüm malzemeler bir aradayken kaynatmaya devam edin. Sebzelerin piştiğinden emin olduktan sonra ocağın atını kapatın ve tuz, pul biber ve karabiber ekleyin. Çorbanız servise hazır.

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        2. PATATESLİ PIRASA ÇORBASI

        Malzemeler:

        - 4 adet pırasanın beyaz kısmı,

        - 4 yemek kaşığı zeytinyağı,

        - 1 adet orta boy kuru soğan,

        - 2 adet orta boy patates,

        - 7 bardak sıcak et ya da tavuk suyu,

        - 2 su bardağı sıcak süt,

        - 1 yemek kaşığı kuru nane/pul biber,

        - 2 çay kaşığı tuz ve karabiber.

        Hazırlanışı:

        Pırasaların sadece beyaz kısımlarını alıp sararan yapraklarını atın.Yıkayıp incecik doğrayın. Soğan ve patatesi soyup, küp küp doğrayın. Zeytinyağını orta boy bir tencereye ekleyin ve orta ısılı ateşin üzerine koyun. Pırasaları bu kızarmış yağa aktarıp, 2-3 dakika boyunca kavurun. Üzerine küp küp doğranan patates ve soğanı ilave edip, 2-3 dakika daha kavurun. Et veya tavuk suyunuzu aynı tencereye koyun ve karıştırın. Tuz ve karabiberi ekleyin. Arada karıştırarak çorbayı kaynamaya bırakın. Sebzeler yumuşayınca çorbayı ocaktan alın ve el blenderıyla ezerek püre haline getirin. Sıcak sütü tencereye ilave edin ve püre haline getirdiğiniz çorbayı tekrar ocağa koyun. Kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Çorbanızı nane veya pul biber ekleyerek servis edebilirsiniz.

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        3. ERİŞTELİ TAVUK ÇORBASI

        Malzemeler:

        - 1 adet tavuk but,

        - 2 kaşık ev eriştesi,

        - 1 çay bardağı yoğurt,

        - 1 tatlı kaşığı tam buğday unu,

        - 1 tatlı kaşığı zeytinyağı,

        - 1 limon,

        - 1 adet yumurta sarısı ve tuz.

        Hazırlanışı:

        Tavuğa 1 yemek kaşığı limon sıkarak haşlayın. Haşlanan tavukların suyunu süzün ve bu suyu kenara ayırarak tavukları ufak parçalara bölün. Ayırdığınız tavuk suyuna, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve erişteyi ekleyin. Erişteler haşlanınca tavukları da ilave edin. Ufak bir kasede terbiye malzemelerini karıştırın. Hazırladığınız terbiyeyi çorbanıza azar azar ekleyin ve çorbanızı karıştırın. Bu şekilde tavuklu erişte çorbanızı 5-6 dakika daha pişirin ve çorbanız servise hazır.

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        4. BROKOLİ ÇORBASI

        Malzemeler:

        - 1 adet orta boy brokoli

        - 1 adet soğan

        - 1 diş sarımsak

        - 1 yemek kaşığı zeytinyağı

        - 1 adet orta boy patates

        - 5 su bardağı su

        - Tuz, karabiber

        Hazırlanışı:

        - Soğan ve sarımsağı doğrayıp zeytinyağı ile tencereye alın, hafifçe kavurun.

        - Küçük parçalara ayırdığınız brokoli ve doğranmış patatesi ekleyin. Birkaç dakika karıştırarak soteleyin.

        - Suyu ekledikten sonra sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

        - Sebzeler piştikten sonra çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.

        - Tuz ve karabiber ile tatlandırarak sıcak servis yapın.

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        5. ZENCEFİLLİ SARIMSAK ÇORBASI

        Malzemeler:

        - 10 diş ezilmiş sarımsak

        - 1 adet rendelenmiş zencefil

        - 1 adet doğranmış domates

        - 1 adet doğranmış havuç

        - 2 yemek kaşığı mısır unu

        - Tuz

        Hazırlanışı:

        - Bir tavada 1 yemek kaşığı yağı ısıtın ve zencefil ve sarımsağı soteleyin.

        - Doğranmış domatesleri ve havuçları ekleyip 2 dakika soteleyin.

        - İstediğiniz çorba yoğunluğuna ve miktarına göre su ekleyin. Kaynatın. Tuz ve karabiber tozu ekleyin. Tencereyi kapatın ve 5 dakika pişirin.

        - Mısır ununu suyla karıştırarak mısır unu bulamacı yapın, iyice karıştırın. Mısır unu bulamacını çorbaya ekleyin. 2-3 dakika daha pişirin.

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        6. ISPANAKLI MERCİMEK ÇORBASI

        Malzemeler:

        – 1 yemek kaşığı zeytinyağı

        – 1 adet soğan, küp doğranmış

        – 2 diş sarımsak, kıyılmış

        – 1 su bardağı kurutulmuş mercimek, yıkanmış

        – 6 su bardağı sebze veya tavuk suyu

        – 1 çay kaşığı öğütülmüş kimyon

        – 1/2 çay kaşığı öğütülmüş kişniş

        – 4 su bardağı taze ıspanak yaprağı

        – 1 limonun suyu

        – Tuz ve karabiber (isteğinize göre)

        Hazırlanışı:

        - Büyük bir tencerede orta ateşte zeytinyağını ısıtın. Soğan ve sarımsağı ekleyin, güzel kokana kadar soteleyin.

        – Mercimek ve baharatları ekleyin. Lezzetleri arttırmak için birkaç dakika pişirin.

        – Et suyunu dökün ve kaynatın. Ateşi kısın ve mercimekler yumuşayana ve tatlar birbirine karışana kadar pişirin (yaklaşık 20-30 dakika).

        – Ispanağı pişirmenin sonuna doğru ekleyin.

        – Tuz, karabiber ve limon suyu ile ihtiyaca göre baharatları ayarlayın.

        – Servis etmeden önce taze otlarla süsleyin.

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        7. HAVUÇ ÇORBASI

        Malzemeler:

        - 3 adet orta boy havuç

        - 1 adet büyük boy soğan

        - 1/2 su bardağı pirinç

        - 5 büyük su bardağı sıcak tavuk suyu (yoksa sıcak içme suyu)

        - 1 yemek kaşığı sıvı yağ

        - 1 yemek kaşığı tereyağ

        - 1 diş sarımsak

        - 1 çay kaşığı karabiber

        - 1 tatlı kaşığı tuz

        Hazırlanışı:

        -Soğanı yemeklik doğrayın

        - Patates ve havucu da aynı büyüklükte doğrayın

        - Zeytinyağını tencerede kızdırın

        - Soğanları kavurun

        - Patates ve havucu da soğanlarla beraber kavurmaya devam edin

        - Üzerine tuz ve karabiber, zerdeçalı ekleyin ve karıştırın

        - Ardından suyu ekleyip kaynamaya bırakın

        - Havuç ve patates yumuşayınca el blenderıyla çorbayı pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar çekin

        - 5-6 dakika daha kaynamaya bırakın

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        8. SOĞAN ÇORBASI

        Malzemeler:

        - 2 litre et suyu

        - 5 - 6 adet soğan

        - 4 silme yemek kaşığı tereyağ

        - 1 bardak rendelenmiş kaşar peyniri

        - 7 adet tost ekmeği

        Hazırlanışı:

        - Soğan ayıklanıp ince ince dilimler halinde kesin. Yağla birlikte açık pembe renk alana kadar kavurun.

        - Et suyu ekleyip 20 dakika orta ateşte pişirin.

        - Ekmek dilimlerine kaşar peynir serpiştirin ve kızarana kadar fırında pişirin. Daha sonra kare şeklinde küçük parçalara bölün.

        - Çorbaları tabaklara alıp üzerine hazırlanan ekmekten koyun ve servis edin.

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