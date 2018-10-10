Bilim insanları, kısır erkeklerde erken ölüm riskinin daha yüksek olduğunu açıkladı. İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; araştırmacılar, 1994'ten 2015'e kadar 50.000'den fazla Danimarkalı erkeğin sağlık verileri incelendi. Çalışmanın sonucuna göre; azospermi (menide hiç sperm bulunmaması) olanların ortalama yaşam beklentisi 48,8 yıl.

Menide spermi olmayanlar - erkek kısırlık vakalarının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor. 2006'dan 2015'e kadar 50.000'den fazla Danimarkalı erkeğe ait verilere göre o kişilerin ortalama yaşam beklentisi 48,8yıl.

"HAYRET ETTİM"

Araştırmacı Dr. Clara Helene Glazer, çalışma ekibinin azospermi olarak bilinen bu kategorinin diğer kategorilere oranla daha yüksek ölüm riski taşıdığı konusunda şaşırdıklarını dile getirdi.

Bu durumun neden böyle olduğunu gösteren hiçbir şey yokken Dr. Glazer, bunun altta yatan genetik faktörlerden kaynaklanabileceğini söyledi.

Glazer, "Azoospermik erkeklerin bu kadar yüksek risklere sahip olmalarına hayret ettim. Erkek kısırlığı ve ölüm oranı arasındaki ilişkinin altta yatan genetik faktörlere bağlı olabileceği en güçlü hipotez. Kesinlikle, bu erkeklerin sağlık sonuçlarını iyileştirebilecek müdahaleleri belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var” diye konuştu.

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