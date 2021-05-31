Kısıtlama sonrası yoğunluk erken başladı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı. Yoğunluk saat 08.35 itibarıyla yüzde 71 seviyesine ulaştı.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibariyle sona erdi. Haftanın ilk iş günü sabahın erken saatlerinde araçların trafikteki hareketliliği başladı. İl genelinde yüzde 45 seviyelerinde seyreden trafik yoğunluğu E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinden görüntülendi.

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde, Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun Avcılar ile Esenyurt mevkilerinde trafiğin yoğunlaştığı görüldü.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 Karayolu Maltepe mevkisi ile TEM Otoyolu Çamlıca Gişeler mevkisinde trafik akışı iki yönde de arttı. Megakent'in ana arterlerinde artan trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 60'ı gördü. Yoğunluk 35 dakika sonra ise yüzde 71'e ulaştı. Yoğunluk saat 09.20'de yeniden yüzde 60 seviyesine geriledi.