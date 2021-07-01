Marketlerin çalışma saatleri ile ilgili resmi kısıtlamalar sona erdi. Salgın nedeniyle aylarca açılış ve kapanış saatleri genelgeyle belirlenen marketlerin mesai saatlerindeki tedbirler bu sabah kalktı. İşte marketlerin ve zincirlerin açılış-kapanış saatleri

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesinde yer aşan ifadeye göre Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona erdiği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.

Bu durumda marketler ve bakkallar kendilerinin belirlediği saatler arasında hizmet verecek.

ZİNCİR MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

A101 çalışma saatleri: 08.30/09.00-21.00

BİM çalışma saatleri: 09.00-21.00

ŞOK çalışma saatleri: 09.00-21.00

MİGROS çalışma saatleri: 08.30/09.00-21.00

Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubelere göre farklılık gösterebilir.