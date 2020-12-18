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HaberlerGündem3. SayfaKISKANÇLIK CİNAYETİ! Son dakika... Tüyler ürperten cinayetin nedeni kıskançlıkmış! - Haberler
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Tüyler ürperten cinayetin nedeni kıskançlıkmış!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evinde bıçakla öldürülmüş halde bulunan 55 yaşındaki Aydın Memiş'in kıskançlık sebebi ile telefonda tartıştığı kişi ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlılarının Memiş'i öldürdükleri bıçağı ise sobaya attıkları öğrenildi

KISKANÇLIK CİNAYETİ! Son dakika... Tüyler ürperten cinayetin nedeni kıskançlıkmış! - Haberler
Tüyler ürperten cinayetin nedeni kıskançlıkmış!
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İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ortaburun Mahallesi'nde dün tam anmalıyla bir vahşet yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan 55 yaşındaki Aydın Memiş isimli vatandaştan bir süredir haber alamayan mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapıyı açıp içeriye giren vatandaşlar, Memiş’in yerde hareketsiz bir şekilde yattığını görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından Memiş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine intikal eden jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Memiş’in bıçaklanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Memiş’in cenazesi otopsi incelemeleri yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

JANDARMA EKİPLERİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan incelemeler neticesine Memiş’in cep telefonu kayıtları incelendi. Yapılan incelemelerde şahsın öldürülmeden önce B.A. ve kız arkadaşı S.A. ile tartıştığı belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla B.A. ve S.A. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ ALETİNİ SOBAYA ATMIŞ

Jandarma komutanlığına götürülen şüphelilerin ifadelerinde B.A.’nın Memiş’i kıskançlık sebebi ile bıçaklayarak öldürdüğünü ve daha sonra suç aleti bıçağı sobaya atıp Memiş'in cep telefonunu alarak kaçtıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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