Ülkemizde son yıllarda pazar tezgahlarında sıkça görülen, kahverengi kabuğu, yeşil meyvesiyle oldukça besleyici bir meyvedir. Kivinin ekşi tadı olmasına rağmen, pastalarda diğer meyvelerle oldukça iyi gider, görüntüsündeki parlak renk, siyah çekirdeği süslemeler içinde tercih nedenidir.

Kivinin Sağlık İçin Önemi

Kivi egzotik bir meyve olmasına rağmen artık Türkiye’ de yetiştirilmesinden dolayı daha sık mutfağa girebilen bir meyve olmuştur. Kivi C vitamini açısından oldukça zengindir. Soğuk algınlıklarında, sigara tüketiminde haftada birkaç defa kivi yemek vücudun C vitamini ihtiyacını karşılamakta oldukça başarılıdır. Üstelik sadece C vitamini yönünden zengin değil aynı zamanda potasyum miktarıyla da kaslar ve kalp sağlığı için iyi bir takviyedir. Kivinin haftada birkaç kere tüketilmesi damar tıkanıklığını da önleyici bir rol oynamaktadır.

Sindirim siteminin daha hızlı çalışması için de kivi tüketmek gerekir. Sindirimi kolaylaştırdığı ve bağırsaktaki iyi mikroorganizmaları besleyerek sindirim sistemine yardımcı olduğu yapılan deneylerde de kanıtlanmıştır. Ancak kabızlık gibi bir sağlık sorununuz var ise kayısı ve erik gibi meyvelerden daha fazla yarar sağlayabilirsiniz.

Kivi içeriğindeki potasyum dışında ayrıca tansiyon dengelemede de etkilidir. Yeşil yapraklı bitkilerde bulunan lutein maddesi tansiyonunu dengeleyerek tuzun yarattığı etkiyle savaşır. Vücudumuzun potasyum ihtiyacı yeterince karşılanmazsa, tansiyon sorunları yaşamak kaçınılmazdır. Potasyum oranı yüksek yiyecekler yemek sizi tansiyon sorunundan uzak tutmaya yaracaktır.

C vitamini yüksek olması nedeniyle kış aylarında özellikle diğer C vitamini deposu meyvelerle beraber tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirerek, soğuk algınlığı sorunlarından bizi koruyacaktır. Kivi ayrıca mineral ve antioksidan olarak da zengin bir meyve olduğu için, vücut direncini yüksek tutmaya yardımcı olur.

Tıp bilimcilerinin bazılarına göre C vitamini yüksek meyve ve sebzeler akciğer rahatsızlıklarına iyi geldiğini düşünüyorlar. Akciğerde oluşabilecek iltihaplanmayı engellediği ve astımlı hastalarda daha az hırıltı görüldüğünü düşünen bilim adamları, haftada birkaç kez C vitamini zengini meyvelerden tüketilmesini tavsiye ediyor. Bu görüşün ne kadar doğru olduğu hakkında bir kanıt olmadığı gibi, bu gıdaların iyileştirici özelliği olmadığı da unutulmamalıdır. Vücudun ihtiyacı olan besinleri yeterli miktarda almak, vücudumuzun direncini artıran bir faktör olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

Kivide Bulunan Besinler

C vitamini: Uzmanların tavsiye ettikleri C vitamini ihtiyacının 2,5 katında C vitamini içerir bu vitamin yaşlanma etkilerine ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir rol oynar.

Potasyum: Potasyum kalbin düzenli çalışması için, beyne oksijen gitmesi için ve tansiyonu dengede tutmak için önemli bir mineraldir, vücudun sıvı elektrolit dengesini devam ettirir. Kalp ritmini hızlandıran aktivitelerde potasyumun yeterli miktarda alınması önemlidir.

Antioksidan:Kivi; kalp hastalıklarını, kanseri, inme riskini azaltan antioksidan bakımından zengin bir meyvedir.

Lif: Buğday kepeği gevreğinden 2 kat fazla lif içermesiyle de sindirim sistemini düzenlemede çok daha faydalıdır.

Düşük Glisemik İndeksi:Diyabet hastalarının bile rahatça tüketebileceği bu meyve, yağ içermez ve karbonhidrat oranı oldukça düşüktür. Gliseminindeksi 52 olmasından dolayı kan şekerini yükseltmez.

E Vitamini:Ciltte, kolesterolde be bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli yer tutan E vitamini kivide bulunmaktadır.

Magnezyum:1 adet Kivi 15 mg magnezyum içermekte, içerdiği magnezyum sinir sistemi ve kas sistemi için gerekli bir mineraldir.

Folat: Folat yani folik asit anlamına gelen bir terimdir. Anlamı yeşil yapraklarda daha fazla bulunan bir B vitamini türüdür. Hamilelik ve büyüme evrelerinde gereklidir. Kivi bu ihtiyacın % 10 ihtiyacını karşılamaktadır.

Çinko: Kivinin içinde bulunan çinko, sindirim sistemi, bağışıklık sistemi dışında saçlarda, diş sağlığında ve cilt güzelliğinde de etkilidir.

Lutein: Bu madde daha çok ilerleyen yaşlarda oluşan göz hastalıklarından korunmada da yardımcıdır.