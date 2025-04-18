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        Haberler Yaşam Kıvrık gagasıyla dikkat çeken çeltikçi kuşu Sivas'ta görüldü

        Kıvrık gagasıyla dikkat çeken çeltikçi kuşu Sivas'ta görüldü

        Uzun, kıvrık gagası ve koyu renkli tüyleriyle dikkat çeken, nesli tükenme tehlikesi altındaki çeltikçi kuşu Sivas'ta görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 13:59 Güncelleme: 18.04.2025 - 14:00
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        Kıvrık gagasıyla dikkat çekiyor! O ilimizde görüldü
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        Sivas'ın Hafik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çeltikçi kuşu görüntülendi.

        İlçedeki zorlu kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla tabiat canlanmaya başladı.

        Çorak mevkisinde eriyen kar suyundan oluşan gölette beslenen çeltikçi kuşları, görenlerin ilgisi çekti.

        Bir çeltikçi kuşunun kanatlarını açıp güneşlenmesi güzel görüntü oluşturdu.

        Göç sırasında deltalar, göller, bataklıklar gibi alanlarda konakladığı bilinen göçmen kuşların en belirgin özellikleri arasında uzun ve kıvrık gagası ile koyu renkli tüyleri yer alıyor.

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        #çeltikçi kuşu
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