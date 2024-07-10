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        'Kıyılarda yapamıyoruz' deyip belediye meydanında güneşlendiler

        Muğla Bodrum'da kıyılarda denize giremediklerini söyleyen bir grup, belediye meydanında güneşlendi. 50 kişilik grup, "Denize erişim herkesin hakkı" ve "Kıyılar hepimizin" yazılı dövizler de açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 18:00 Güncelleme: 10.07.2024 - 18:00
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        'Kıyılarda yapamıyoruz' deyip belediye meydanında güneşlendiler
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyılarda denize giremediklerini öne süren "Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi" üyesi bir grup, meydana havlu, şezlong ve plaj şemsiyesi koyarak güneşlendi.

        AA'da yer alan habere göre Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanan 50 kişilik grup üyeleri ellerinde, "Denize erişim herkesin hakkı", "Kıyılar kimsenin hakkı değildir", "Kıyılar hepimizin" yazılı dövizler açtı.

        Halkın kullanması gereken sahili işletmecilerin ecrimisil karşılığında işgal ettiğini öne süren gruptakiler, daha sonra meydana havlu, şezlong ve plaj şemsiyesi koyarak bir süre güneşlendi.

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        Alanda güneş kremi sürüp üzerlerine su döken grup üyelerini çevreden geçen yerli ve yabancı turistlerde izledi.

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        #BODRUM
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