        Haberler Yemek Yapma Kıymalı Börek Tarifi

        Kıymalı Börek Tarifi ve Yapılışı: Kıymalı Börek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Türk mutfağının en sevilen ve en çok tercih edilen hamur işlerinden biri olan kıymalı börek, hem doyurucu yapısı hem de lezzetiyle sofralarda kendine özel bir yer edinir. Kahvaltıdan akşam yemeğine, çay saatlerinden misafir ikramlarına kadar birçok öğünde rahatlıkla sunulabilen bu börek, farklı pişirme yöntemleriyle hazırlanabilir. Evde yapılan kıymalı börekler, kullanılan malzemelerin tazeliği sayesinde hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli olur.

        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 17:29 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:29
        Kıymalı Börek Tarifi
        Kıymalı Börek Malzemeleri

        Lezzetli bir kıymalı börek yapımı için öncelikle doğru ve ölçülü malzemelerin hazırlanması gerekir. İşte klasik fırın böreği için gerekli olan kıymalı börek malzemeleri

        • - 3 adet yufka
        • - 300 gram orta yağlı kıyma
        • - 1 adet kuru soğan
        • - 1 çay bardağı sıvı yağ
        • - 1 çay bardağı süt
        • - 1 adet yumurta (sarısı üzerine, beyazı sos için)
        • - Tuz
        • - Karabiber
        • - Pul biber

        Bu malzemelerle hazırlanan kıymalı börek, hem lezzet hem de doyuruculuk açısından oldukça tatmin edici olur. Soğanın ince doğranması ve kıymanın iyi kavrulması, böreğin iç harcının lezzetini doğrudan etkiler.

        Kıymalı Börek Tarifi

        Kıymalı börek tarifi, birkaç temel aşamadan oluşur ve uygulaması oldukça pratiktir. Aşağıda adım adım kıymalı börek yapımı sürecini bulabilirsiniz…

        • Öncelikle kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın.
        • Tavayı ocağa alın, az miktarda sıvı yağ ekleyerek soğanları kavurun.
        • Soğanlar pembeleşince kıymayı ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.
        • Tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek iç harcı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
        • Ayrı bir kapta süt, sıvı yağ ve yumurta beyazını karıştırarak börek sosunu hazırlayın.
        • İlk yufkayı tezgaha serin ve üzerine sostan gezdirin.
        • İkinci yufkayı ekleyip tekrar sos sürün.
        • Hazırladığınız kıymalı harcı yufkanın her yerine eşit şekilde yayın.
        • Son yufkayı yerleştirip kalan sosu üzerine dökün.
        • Böreği dilimleyin, üzerine yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.

        Bu adımlar, kıymalı börek yapılışı için en sık kullanılan ve en pratik yöntemlerden biridir. Fırında pişirme süresi genellikle 35–40 dakika arasında değişir.

        Kıymalı Börek Nasıl Yapılır?

        Kıymalı börek nasıl yapılır sorusu genellikle böreğin kuru olmaması ve iç harcının dengeli pişmesiyle ilgilidir. Bunun için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Öncelikle kıymalı harcın çok sulu olmaması önemlidir. Sulu harç, yufkaların hamurlaşmasına neden olabilir. Başarılı bir kıymalı börek yapımı için dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir;

        • - Kıyma harcı mutlaka soğutularak kullanılmalıdır.
        • - Sos, yufkalara eşit şekilde dağıtılmalıdır.
        • - Fırın önceden ısıtılmalıdır.
        • - Börek fırından çıktıktan sonra birkaç dakika dinlendirilmelidir.

        Bu detaylar, kıymalı börek tarifinin lezzetini ve dokusunu doğrudan etkiler. Dinlendirilen börek, daha kolay kesilir ve iç harcı dağılmaz. Ayrıca kıymalı börek yapımı için başka seçeneklerin de olduğunu hatırlatalım. İşte klasik tarifin haricinde kıymalı börek yapımı için farklı seçenekler;

        • - Tepsi böreği yerine rulo börek şeklinde sarılabilir.
        • - Tavada pişirilerek daha hızlı bir alternatif oluşturulabilir.
        • - İç harca az miktarda maydanoz eklenerek aroma artırılabilir.

        Bu seçenekler, kıymalı börek yapılışı sırasında tarife çeşitlilik kazandırır ve damak zevkine göre uyarlanmasını sağlar.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
