        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız arkadaşını bıçakladı! Linç edildi | Son dakika haberleri

        Bağcılar’da sokak ortasında kadın bıçaklayan zanlı linç edildi; polis güçlükle gözaltına aldı

        Bağcılar'da aynı iş yerinde çalıştığı kız arkadaşıyla mesai saatlerinde tartıştığı için işten kovulan erkek, takip ettiği kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladı. Olayı gören mahalleli, kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalayarak linç etmeye çalıştı. Şüpheli, polis tarafından olay yerinden güçlükle çıkarılırken, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 23:26 Güncelleme: 20.08.2025 - 23:26
        Kız arkadaşını bıçakladı! Linç edildi
        Bağcılar'daki olay saat 20.00 sıralarında Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan Z.S. isimli kadın ile E.Y. isimli erkek arasında gönül ilişkisi başladı. Çiftin iş yerinde tartışma yaşaması üzerine, iş yeri sahibi E.Y.'yi işten çıkardı. Duruma sinirlenen E.Y., takip ettiği Z.S.'yi bıçakladı.

        Olay yerinden kaçmaya çalışan E.Y., mahalleli tarafından yakalanarak, linç edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri, mahalle halkı tarafından linç edilen E.Y.'yi, güçlükle olay yerinden çıkardı. Polis aracıyla hastaneye götürülen şüpheli E.Y., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        BIÇAKLANAN KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Bu sırada sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde ağır yaralandığı anlaşılan Z.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Z.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
