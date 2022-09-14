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'Kız isteme' kavgasında yaralanan 13 kişiden 1'i öldü 0:00 / 0:00

DHA

Diyarbakır'da 'kız isteme' kavgasında yaralanan 13 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 11 Eylül'de Bağlar ilçesi kırsal Yukarı Molla Ali Mahallesi Doluçanak mezrasında meydana geldi. Akraba 2 aile arasında daha önce 'kız isteme' yüzünden başlayan husumet nedeniyle akşam saatlerinde tartışma yaşandı. Tartışma büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hamdin Doğan (44), İ.D., F.D., Y.D., H.D., B.D., M.D., D.D., A.D., D.D., S.D., B.D. ve M.D. yaralandı.

KÖYÜN ELEKTRİĞİ KONTROLLÜ OLARAK KESİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi, taraflar arasında yeni olay çıkma ihtimaline karşı köyün elektriği kontrollü olarak kesildi.

3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Jandarmanın mezrada aldığı güvenlik önlemleri sürerken, yaralılardan Hamdin Doğan, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.