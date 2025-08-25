Habertürk
        "Kız isteme" merasimine ceza

        "Kız isteme" merasimine ceza

        Kırıkkale'de "kız isteme" merasiminde yolu kapatıp meşale yakan damat adaylarına polis ekiplerince idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 23:27 Güncelleme: 25.08.2025 - 23:27
        "Kız isteme" merasimine ceza
        Kırıkkale’de bir grup vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen "kız isteme" merasiminde yolu kapatarak trafiği engelleyen ve meşale yakan damat adayları, polis ekiplerince tespit edilerek idari para cezası uygulandı. Edinilen bilgiye göre, Gürler Mahallesi 679. Sokak’ta "kız isteme" merasimi düzenleyen A.E.E. (22), bir grup vatandaşla birlikte meşale yakarak yolu kapattı. İl Emniyet Müdürlüğünce, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

        Polis ekipleri, damat adayının merasim için düğün izni aldığını ancak yol kapatma izninin bulunmadığını belirledi. Ayrıca, otomobil ile yolu kapattığı gerekçesiyle Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerini ihlal ettiği tespit edilen damat adayına 7 bin 491 TL, emre aykırı davranıştan da 2 bin 953 TL para cezası kesildi.

        Bir diğer olay ise Tepebaşı Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde yaşandı. Y.Ç. (23), kız isteme merasimi sırasında araç konvoyuyla yolu kapatıp meşale kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan incelemede damat adayının herhangi bir izin belgesinin bulunmadığı belirlendi. Y.Ç.’ye emre aykırı davranıştan dolayı 2 bin 953 TL idari para uygulandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

