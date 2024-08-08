Kız kardeşi için akrabasını bıçakladı!
Olay, Bursa'da meydana geldi. İddiaya göre, bir akrabası kız kardeşini tehdit ediyordu. Bunu öğrenen abi çıldırdı. Konuşma bahanesi ile buluştuğu o akrabasını sokak ortasında defalarca bıçakladı. Dehşet anlarını çevredekiler kayda aldı.
Giriş: 08.08.2024 - 19:57 Güncelleme: 08.08.2024 - 19:57
Olay, Bursa'da meydana geldi.
İddiaya göre, bir akrabası kız kardeşini tehdit ediyordu.
Bunu öğrenen abi çıldırdı.
Konuşma bahanesi ile buluştuğu o akrabasını sokak ortasında defalarca bıçakladı.
Dehşet anlarını çevredekiler kayda aldı.
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