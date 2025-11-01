Kız meselesi cinayeti! Daha 17 yaşında!

İstanbul'da olay, dün akşam saat: 20.30 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde Suriye uyruklu A.A. (17) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir başka yabancı uyruklu kişi tartışmaya başladı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLA YARALANDI

İHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve A.A. göğsünden bıçaklandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken A.A. yakınları tarafından Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAVGANIN NEDENİ KIZ MESELESİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda olaya karışan bıçak olay yerinde bulundu ve kavganın kız meselesi yüzünden başladığı ortaya çıktı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan A.A. göğsünden aldığı yara sonucu hayatını kaybederken. Firar eden kişiyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı.