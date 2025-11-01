Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız meselesi cinayeti! Daha 17 yaşında | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kız meselesi cinayeti! Daha 17 yaşında!

        İstanbul Esenyurt'ta kız meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 07:07 Güncelleme: 01.11.2025 - 07:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kız meselesi cinayeti! Daha 17 yaşında!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, dün akşam saat: 20.30 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde Suriye uyruklu A.A. (17) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir başka yabancı uyruklu kişi tartışmaya başladı.

        GÖĞSÜNDEN BIÇAKLA YARALANDI

        İHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve A.A. göğsünden bıçaklandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken A.A. yakınları tarafından Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        KAVGANIN NEDENİ KIZ MESELESİ

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda olaya karışan bıçak olay yerinde bulundu ve kavganın kız meselesi yüzünden başladığı ortaya çıktı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Hastaneye kaldırılan A.A. göğsünden aldığı yara sonucu hayatını kaybederken. Firar eden kişiyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        "Pentagon'dan Tomahawk sevkine yeşil ışık"
        "Pentagon'dan Tomahawk sevkine yeşil ışık"
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu
        Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası