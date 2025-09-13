Habertürk
        Kızılcahamam'da parka giren ayı masaya oturup adeta servis bekledi

        Kızılcahamam'da parka giren ayı masaya oturup adeta servis bekledi

        Başkent Ankara'nın ilçesi Kızılcahamam'da parkın içinde bulunan masaya oturan ayı adeta servis bekledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 18:24 Güncelleme: 13.09.2025 - 18:24
        Masada adeta servis bekledi
        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda yaban hayatı her an karşınıza çıkabiliyor.

        Başta soyu tükenmekte olan Kara Akbabalara ev sahipliği yapan Milli Park'ta geyik, kurt ve ayı gibi yaban hayatının çeşitli örnekleri hayatlarını sürdürmekte. Soğuk Milli Parkı'nda sayıları oldukça fazla olan ayılar bazen rahat tavırları ile görülmekte.

        MASADAKİ ARTIKLARI YEDİ

        Milli Park'ta bulunan bir lokantaya giren ayı da bunun örneği oldu. Parkta bulunan masaya oturan ayı adeta servis yapılmasını bekledi. Masadaki atıkları yiyen ayı bir süre oturduktan sonra ormanın derinliklerinde kayboldu

        #kızılcahamam
        #ankara
        #ayı lokanta
