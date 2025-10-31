Kızılcık Şerbeti 111.bölüm canlı izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti son bölüm izle
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti 111.bölüm izleyiciyle bu akşam buluşuyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör'ün yer aldığı dizide bu hafta Kıvılcım'ın Ömer'i ihbar etmesi sonucunda Ömer, tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye girer. Ünal ailesi kadar Kıvılcım'ın kendi ailesi de onu yanlış davranmakla suçlayacaktır. Son bölümü kaçıranlar veya yeni bölümü izlemek isteyenler Kızılcık Şerbeti izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti 111.bölüm canlı izle ekranı
Kızılcık Şerbeti 111.bölüm heyecan dolu sahnelere yer verecek. Yeni bölümde Işıl, Abdullah’ın kötü bir döneminde olduğunu gördüğünden işleri hızlandırmaya karar verir ve işinin battığını söyler. Bununla da yetinmeyip Abdullah’ı yavaş yavaş unutkan olduğuna inandırmaya çalışır. İşte, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm özeti ve Kızılcık Şerbeti izle ekranı
KIZILCIK ŞERBETİ 111.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kıvılcım’ın Ömer’i ihbar etmesi sonucunda Ömer, tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye girer.
Kıvılcım’ın Ömer’i ihbar etmesi sonucunda Ömer, tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye girer. Ünal ailesi kadar Kıvılcım’ın kendi ailesi de onu yanlış davranmakla suçlayacaktır. Kıvılcım ise çok üzgündür, yıkılmış bir haldedir ancak doğru hareket ettiğinden şüphesi yoktur.Kıvılcım’ın bu yaptığı daha yeni düzelmeye başlayan Fatih ve Doğa ilişkisini de olumsuz etkileyecektir.Nilay’ın bir dizide bir sahne oynaması, Fatih’in bir dergi çekimine katılması Ünal eve hareket getirecektir.
Işıl, Abdullah’ın kötü bir döneminde olduğunu gördüğünden işleri hızlandırmaya karar verir ve işinin battığını söyler. Bununla da yetinmeyip Abdullah’ı yavaş yavaş unutkan olduğuna inandırmaya çalışır.Firaz’ın kısa bir dönem birlikte olduğu Demet, ayrılığı hazmedememiş ve intikam peşine düşmüştür. Bunun için Nursema ile yakınlaşmaya, arkadaş olmaya çalışır. Her yasak ilişki gibi Işıl ve Leo’nun ilişkisinin de açığa çıkacağı gün gelmiştir.
KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLE
Kızılcık Şerbeti 111. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten kesintisiz ve tek parça izleyebilirsiniz.
KIZILCIK ŞERBETİ 111. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ