        Kızılcık Şerbeti 128. bölüm izle - Show TV Kızılcık Şerbeti canlı yayın ekranı ile yeni bölümü kesintisiz, canlı, anlık izle

        Kızılcık Şerbeti 128. bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti 128. bölüm izleme ekranı

        Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yine reytinglerde zirveyi zorlaması beklenen dizinin yeni bölümünde seyircileri heyecan dolu gelişmeler bekliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 128. bölümünde neler yaşanacak? İşte, yeni bölüm özeti ve bölümü kesintisiz şekilde izleyebileceğiniz Show TV canlı yayın ekranı

        Giriş: 06.03.2026 - 11:10
        1

        Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Yine reytinglerde zirveye oynayacak dizide, seyircileri heyecanlı bir bölüm bekliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 128. bölümünde neler olacak? İşte, yeni bölüm özeti ve yeni bölümü kesintisiz bir şekilde izleyebileceğiniz Show TV canlı yayın ekranı

        2

        KIZILCIK ŞERBETİ 128. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Mektubu okuyan Asil nikâh kıyılmadan yetişemez. Nursema artık İlhami ile resmen evlidir. Asil, yanlışlıkla girdiği yoldan dönmeye karar vererek Elif’e ayrılmak istediğini söyler.

        3

        Elif yıkılır ancak yapacak bir şeyi yoktur. Dağılan Elif’i toparlamak işi annesi Salkım’a kalmıştır.

        4

        Emir’den yardım ister ama Elif’in abisinde bir gece kalması daha da kötüleşmesine neden olacaktır.

        5

        Ömer ve Kıvılcım yeni bebeklerini kendilerine alıştırmak için çabalamaktadırlar. Bu sürede Ömer, Kıvılcımlar’da kalır.

        6

        Baktıkları bebeği de unutmaz onu ziyarete giderler. Nilay’ı kafeslemeyi aklına koyan Yağız, anneleri üstünden bir araya gelmeye çalışır ancak Nilay’ın tavrı nettir.

        7

        Emir, işlerindeki sıkıntıyı aşamayınca Fatih’e akıl almaya gider ve onun gösterdiği yoldan yürümeye karar verir. Boşanmak için mahkemeye giderken Başak’ın, Fatih’in yanından kaçırılması kadar onu kimin kaçırdığı da büyük bir sürprizdir.

        8

        KIZILCIK ŞERBETİ 128. BÖLÜM CANLI İZLE

        Kızılcık Şerbeti 128. bölümü ile bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Aşağıdaki linkten yeni bölümü canlı ve kesintisiz izleyebilirsiniz.

        SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

