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        Haberler Bilgi Magazin KIZILCIK ŞERBETİ 72. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm full izle HD, kesintisiz, tek parça

        Kızılcık Şerbeti 72. bölümüyle bu akşam Show TV'de! Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde neler olacak?

        Show TV'nin Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, 18 Ekim Cuma akşamı 72. Bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti 72. bölüm izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Yapımın yeni bölümünde Cemal'in, Kıvılcım'a olan takıntısı, onu birlikte olmaya razı etme çabası katlanarak büyüyordur. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 09:24 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:24
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        Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti, 18 Ekim Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç, Ahmet Mümtaz Taylan, Feyza Civelek gibi isimleri bir araya getiren Kızılcık Şerbeti 72. bölüm izle ekranı araştırılıyor. Yeni bölümde Nursema’yı evden uzaklaştırmayı kafasına koyan Görkem, ince planlarını yavaş yavaş hayata geçirecektir. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça…

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        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM İZLE

        Show TV ekranlarının sevilen dizisi Siyah Kalp 72. bölümü ile 18 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisi ile buluşuyor.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği dizinin yeni bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        KIZILCIK ŞERBETİ 72. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 72. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Kızılcık Şerbeti'nin 72. Bölümünde; Cemal’in, Kıvılcım’a olan takıntısı, onu birlikte olmaya razı etme çabası katlanarak büyüyordur.

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        Henüz kimse durumun farkında olmasa da olaylar geri dönülmez bir noktaya yavaş yavaş ilerlemektedir.

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        Giray’ın babasının vefatı Giray, Heves ve Doğa ilişkilerinin dengesini kökten değiştirecektir.

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        Nursema’yı evden uzaklaştırmayı kafasına koyan Görkem, ince planlarını yavaş yavaş hayata geçirecektir.

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        Bu arada Mustafa ve Nilay’ın arasını bozmak için başlattığı olayları da tüm hızıyla devam ettirmektedir.

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        Gidişattan şüphelenen Fatih durumu anlamaya çalışsa da çok net bir bilgiye ulaşamaz.

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        Ömer’in, Cansu ile ilişkisi günden güne ilerlemekte olsa da daha hiç kimse çok büyük bir engelin farkında değildir.

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