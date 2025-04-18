Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti, 97. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her bölümüyle gündem olan dizi, bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekecek. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler, Show TV canlı yayın seçeneğiyle bölümü anbean takip edebilecek. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde izleyicileri neler bekliyor? İşte, Kızılcık Şerbeti 97. bölüm özeti ve Show TV canlı yayın linki...