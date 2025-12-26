Kızılcık Şerbeti izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti 119.bölüm canlı izle ekranı
Show TV ekranlarında Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Heyecan dolu yeni bölümde Başak, eski erkek arkadaşının karşısına çıkmasını önce çok önemsemese de birkaç kere daha aynı durumda kalınca biraz gerilir. Diziyi internetten takip etmek isteyenler Kızılcık Şerbeti canlı izle linkine ulaşmaya çalışıyor. İşte, Kızılcık Şerbeti izle ekranı ve son bölüm özeti
Kızılcık Şerbeti son bölüm izleyiciyle bu akşam buluşuyor. Kızılcık Şerbeti 119.bölümde Kıvılcım çok istemese de herkesten gördüğü baskı sonunda oğluna sünnet düğünü yapılmasını kabul etmiştir. Salkım ve Bade düğünün organizasyon işleriyle ilgilenir. İşte, Kızılcık Şerbeti son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar
KIZILCIK ŞERBETİ 119.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kızılcık Şerbeti'nin 119. Bölümünde; Başak, eski erkek arkadaşının karşısına çıkmasını önce çok önemsemese de birkaç kere daha aynı durumda kalınca biraz gerilir.
Abdullah, Asil’in geçmişini araştırınca büyük bir sürprizle karşılaşır. Bunu önce Fatih’le paylaşır sonra Asude’ye bilip bilmediğini sorar.
Salkım evdeki herkesin hayatına burnunu sokmaya yavaştan başlamıştır. Özellikle Başak bu konudan çok rahatsız olur ve dile getirir.
Kıvılcım çok istemese de herkesten gördüğü baskı sonunda oğluna sünnet düğünü yapılmasını kabul etmiştir. Salkım ve Bade düğünün organizasyon işleriyle ilgilenir.
Nilay, Abdullah’tan izin alarak annesiyle birlikte hediyelik dükkan açmak için harekete geçer.
Çimen ve Emir’in ilişkisi Salkım yüzünden yine bozulmuştur. Birbirlerine aşık olmalarının yetmeyeceğini artık anlamışlardır.
Ömer ve Kıvılcım’ın oğullarının sünnet düğünü herkesi bir araya getirir. Ancak önce Bade’den sonra Başak’tan yana gelen itiraflar geceye damgasını vurur.
