Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti izle: Show TV’de Kızılcık Şerbeti 119.bölüm canlı izle ekranı

        Kızılcık Şerbeti izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti 119.bölüm canlı izle ekranı

        Show TV ekranlarında Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Heyecan dolu yeni bölümde Başak, eski erkek arkadaşının karşısına çıkmasını önce çok önemsemese de birkaç kere daha aynı durumda kalınca biraz gerilir. Diziyi internetten takip etmek isteyenler Kızılcık Şerbeti canlı izle linkine ulaşmaya çalışıyor. İşte, Kızılcık Şerbeti izle ekranı ve son bölüm özeti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 10:36 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kızılcık Şerbeti son bölüm izleyiciyle bu akşam buluşuyor. Kızılcık Şerbeti 119.bölümde Kıvılcım çok istemese de herkesten gördüğü baskı sonunda oğluna sünnet düğünü yapılmasını kabul etmiştir. Salkım ve Bade düğünün organizasyon işleriyle ilgilenir. İşte, Kızılcık Şerbeti son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar

        2

        KIZILCIK ŞERBETİ 119.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Kızılcık Şerbeti'nin 119. Bölümünde; Başak, eski erkek arkadaşının karşısına çıkmasını önce çok önemsemese de birkaç kere daha aynı durumda kalınca biraz gerilir.

        Abdullah, Asil’in geçmişini araştırınca büyük bir sürprizle karşılaşır. Bunu önce Fatih’le paylaşır sonra Asude’ye bilip bilmediğini sorar.

        Salkım evdeki herkesin hayatına burnunu sokmaya yavaştan başlamıştır. Özellikle Başak bu konudan çok rahatsız olur ve dile getirir.

        Kıvılcım çok istemese de herkesten gördüğü baskı sonunda oğluna sünnet düğünü yapılmasını kabul etmiştir. Salkım ve Bade düğünün organizasyon işleriyle ilgilenir.

        Nilay, Abdullah’tan izin alarak annesiyle birlikte hediyelik dükkan açmak için harekete geçer.

        3

        Çimen ve Emir’in ilişkisi Salkım yüzünden yine bozulmuştur. Birbirlerine aşık olmalarının yetmeyeceğini artık anlamışlardır.

        Ömer ve Kıvılcım’ın oğullarının sünnet düğünü herkesi bir araya getirir. Ancak önce Bade’den sonra Başak’tan yana gelen itiraflar geceye damgasını vurur.

        KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLE

        Kızılcık Şerbeti canlı izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. Dizi başladığı zaman link aktif olacaktır.

        KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü