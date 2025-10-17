Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde Doğa şoku! - Magazin haberleri

        'Kızılcık Şerbeti'nde Doğa şoku!

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde Doğa, büyük bir kaza geçiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 10:16 Güncelleme: 17.10.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kızılcık Şerbeti'nde Doğa şoku!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’, bu akşam 109'uncu bölümüyle ekranlara gelecek.

        ‘Kızılcık Şerbeti’nin 109'uncu bölümünde; Ömer sonunda dayanamamış ve tüm gerçekleri Kıvılcım’a itiraf etmiştir. Artık bu ağır yükü ikisi birlikte taşıyacaktır. Ancak bu yük ilişkilerini kötü etkilemeye başlamıştır bile. Kıvılcım kâbuslar görmeye başlar.

        REKLAM

        Fatih’in çabaları sonucunda Doğa ile ilişkileri biraz da olsa düzelir. Bu arada Fatih, Asil ile uğraşmaya devam etmektedir. Aralarındaki olayın büyümesi sonucu Asude ve Abdullah devreye girer, bu düşmanlığı yok etmek için bir çözümleri vardır. Kendisini tehdit eden kişinin Mustafa olduğunu düşünen Işıl, ona gözdağı vermek ister. Ancak kısa bir süre sonra onun olmadığını anlayacaktır.

        Sevgilisinden ayrılmaya çalışan Firaz, bu işten sıyrılmanın pek de kolay olmayacağını fark eder. Doğa ve Fatih’in aralarındaki buzlar az da olsa erimişken bu sefer de Çimen yüzünden kavga ederler. Doğa kızını da alıp evi terk eder ancak büyük bir kaza yapar.

        REKLAM

        Yapımcılığını Gold Yapım’ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Sıla Türkoğlu (Doğa), Doğukan Güngör (Fatih), Erkan Avcı (Asil), Ceren Yalazoğlu (Nursema), Feyza Civelek (Nilay), Emrah Altıntoprak (Mustafa), Servet Pandur (Asude), Ece İrtem (Işıl), Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (Firaz), Neslihan Yeldan (Sevtap) ve Aliye Uzunatağan'ın (Sönmez) rol aldığı dizinin kadrosunda ayrıca Açelya Akkoyun (Nilgün), Selin Türkmen (Çimen), Mehmet Bilge Aslan (Hakan), Özlem Çakar Yalçınkaya (Seviley), Bahtiyar Memili (Zülkar), Sibel Şişman (Birsen), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Ece Aydemir (Seda), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat), Burak Can Aras (İdris), Hamide Akkuş (Aylin), Murat Balcı (Leo), Cansu Savcı (Yeşim), Yaren Yıldırım (Melisa), Mert Karakuş (Furkan) gibi başarılı isimler rol alıyor.

        REKLAM

        'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurşun yağdıran şüphelilere polisten pusu!
        Kurşun yağdıran şüphelilere polisten pusu!
        Şahika Ercümen'den Gazze için rekor!
        Şahika Ercümen'den Gazze için rekor!
        10 soruda 5G teknolojisi
        10 soruda 5G teknolojisi
        Kızını boğan anne cinayeti anlattı!
        Kızını boğan anne cinayeti anlattı!
        Su sorunu nedeniyle havuzlar bu kış boşaltılmayacak!
        Su sorunu nedeniyle havuzlar bu kış boşaltılmayacak!
        Bungalov faciasında 6 kişi ölmüştü... Şaşırtan savunma!
        Bungalov faciasında 6 kişi ölmüştü... Şaşırtan savunma!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Avrupa Birliği'nde '2030'a kadar' savaşa hazırlık hedefi
        Avrupa Birliği'nde '2030'a kadar' savaşa hazırlık hedefi
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sevgilisini öldürmüştü... Mahkemeden haksız tahrik indirimi!
        Sevgilisini öldürmüştü... Mahkemeden haksız tahrik indirimi!
        İsrail Lübnan'a saldırdı
        İsrail Lübnan'a saldırdı
        Altında rekor serisi sürüyor
        Altında rekor serisi sürüyor
        Hamas'tan İsrail'e: Ekipman girişine izin vermiyor
        Hamas'tan İsrail'e: Ekipman girişine izin vermiyor
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Çalışanlarımız yaşlandı
        Çalışanlarımız yaşlandı
        Yağmur ile sis ve pus görülebilir
        Yağmur ile sis ve pus görülebilir
        Zelenskiy ek hava savunma sistemleri için ABD'de
        Zelenskiy ek hava savunma sistemleri için ABD'de