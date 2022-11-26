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'Kızılcık Şerbeti'nde soğuk rüzgarlar esti

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı dizi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan sürükleyici bölümüyle büyük beğeni topladı

'Kızılcık Şerbeti'nde soğuk rüzgarlar esti
'Kızılcık Şerbeti'nde soğuk rüzgarlar esti
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HABERTURK.COM

'Kızılcık Şerbeti', AB’de 4.44 izlenme oranı 10.86 izlenme payı, ABC1’de 4.37 izlenme oranı 9.51 izlenme payı, Total’de ise 3.65 izlenme oranı 8.20 izlenme payı aldı.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizinin dün akşam yayınlanan beşinci bölümünde; iki aile arasında soğuk rüzgarlar esti. Yüksek tansiyonlu bölümde büyük bir hataya düşen Pembe, Alev’le yüz yüze geldi. Alev’in, Pembe’nin yaptıklarını yüzüne vurması iki aile arasındaki başlayan yeni gerilimin ilk adımı oldu.

Fatih’in erkek arkadaşlarıyla buluştuğu yemeğin ardından Doğa’nın kız arkadaşlarıyla yemeğe çıkmak istemesi Fatih’in tepkisini çekti. İki aşığın fikir ayrılığına düştüğü bölümde Doğa’nın sokakta bulduğu yavru köpeği eve getirmesine Fatih’in ailesi büyük tepki verdi.

Pembe’nin, Doğa’nın kadın doğum doktorunu da değiştirmek istemesi bardağı taşıran son damla oldu. Kıvılcım, kızı Doğa’ya yaşatılanları daha fazla kaldıramadı ve yeni doktoru kabul etmedi. İki aile arasında yaşanan gerilimi dindirmek isteyen Ömer devreye girerek Kıvılcım’la buluştu.

Ömer’le konuştuktan sonra iyi hissetmeye başlayan Kıvılcım bölümün finalinde beklemediği bir olayla karşılaştı. Daha önce farklı görüşte olduğu için tartıştığı bir kadının kendisine hakaret davası açtığını eve gelen postayla öğrendi. Şoke olan Kıvılcım’ı yeni bölümde neler beklediği şimdiden merak konusu oldu.

Kıvılcım’a mahkeme celbi geliyor;

İzlemek için tıklayınız

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

Yayınlanan tanıtımda; Doğa’nın, Fatih’e “Seni sevdiğim için katlanıyorum bazı şeylere” itirafının ardından dondurduğu üniversiteye geri dönmek için başvuruda bulunması dikkat çekiyor.

Ömer’in, Kayhan’ın iş teklifine olumsuz dönüş yapması Kayhan’ı öfkelendirirken Pembe, Alev’in iş yerine bir teklifle gidiyor. Doğa’nın annesini dinlemediği için pişman olduğunu ifade etmesi ise heyecanın dozunu arttırıyor.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 6. Bölüm Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV'de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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