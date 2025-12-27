'Kızılcık Şerbeti'ndeki sahte evlilik ortaya çıktı

SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı’nın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümü ilgiyle izlendi.

'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 7.02 izlenme oranı, 16.86 izlenme payı, AB’de; 6.62 izlenme oranı, 18.21 izlenme payı, Total grubunda ise 6.48 izlenme oranı, 16.00 izlenme payı elde etti.

Sosyal medyada #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 6 saat TT listesinde yer alan bölüme sünnet düğününde yaşanan şoke edici gelişmeler damga vurdu. Düğünde Bade, Ömer’den hamile olduğunu açıklarken Başak’ın eski sevgilisi, Fatih’le Başak’ın sahte bir evlilik yaptığını ailelerine ifşa etti.

Dizinin yayınlanan bölümünde, Asil’in şirketteki hissedarlığından rahatsız olan Abdullah geçmişini araştırdığında Asil’in babasının Ünal Holding’e karşı girdiği ihaleyi kaybedince iflas ederek intihar ettiğini öğrendi. Asil’in intikam için şirkete geldiğini düşünen Abdullah ve Fatih’in alacağı karar merak konusu oldu.

Abdullah Bey, Asil’in geçmişini araştırdı;

Hat sanatçısı olan Nursema, eserlerini Kapadokya’daki otelinde sergilemek için çıktığı yolculukta Asil’le karşılaştı. Oteli teftişe giden Asil’le aynı uçakta seyahat eden Nursema bu durumdan hoşnut olmasa da uçak korkusu yaşayan Asil’e destek oldu. Asil’in uçuş sırasında yaşadığı korku dolu anları hem Nursema hem de ekran başındaki izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşattı.

Asil’in uçak korkusuna Nursema desteği;

Aşıkların ayrı olduğu bölümde, Elif’in yardımıyla Çimen’i köşke davet eden Emir sevgilisinin gönlünü almayı başardı. Emir’in özrünü Kıvılcım’ın uyarılarına rağmen kabul eden Çimen, Salkım’a nispet yaparak elini öpmek istedi. Çimen’le Emir’in barıştığını gören Salkım’ın başından aşağı adeta kaynar sular döküldü. Nilay’ın da Çimen’in geçmişte Gökhan’la yaşadığı ilişkiyi Salkım’a anlatması bölümün unutulmaz anları arasına girdi. Çimen’i gelin olarak istemeyen Salkım’ın, Çimen hakkında duydukları karşısında verdiği tepkiler izleyenleri güldürdü.