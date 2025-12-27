'Kızılcık Şerbeti'ndeki sahte evlilik ortaya çıktı
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 119'uncü bölümünde Fatih ile Başak'ın sahte evliliğini, aileler öğrendi
SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı’nın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümü ilgiyle izlendi.
'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 7.02 izlenme oranı, 16.86 izlenme payı, AB’de; 6.62 izlenme oranı, 18.21 izlenme payı, Total grubunda ise 6.48 izlenme oranı, 16.00 izlenme payı elde etti.
Sosyal medyada #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 6 saat TT listesinde yer alan bölüme sünnet düğününde yaşanan şoke edici gelişmeler damga vurdu. Düğünde Bade, Ömer’den hamile olduğunu açıklarken Başak’ın eski sevgilisi, Fatih’le Başak’ın sahte bir evlilik yaptığını ailelerine ifşa etti.
119'UNCU BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dizinin yayınlanan bölümünde, Asil’in şirketteki hissedarlığından rahatsız olan Abdullah geçmişini araştırdığında Asil’in babasının Ünal Holding’e karşı girdiği ihaleyi kaybedince iflas ederek intihar ettiğini öğrendi. Asil’in intikam için şirkete geldiğini düşünen Abdullah ve Fatih’in alacağı karar merak konusu oldu.
Abdullah Bey, Asil’in geçmişini araştırdı;
Hat sanatçısı olan Nursema, eserlerini Kapadokya’daki otelinde sergilemek için çıktığı yolculukta Asil’le karşılaştı. Oteli teftişe giden Asil’le aynı uçakta seyahat eden Nursema bu durumdan hoşnut olmasa da uçak korkusu yaşayan Asil’e destek oldu. Asil’in uçuş sırasında yaşadığı korku dolu anları hem Nursema hem de ekran başındaki izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşattı.
Asil’in uçak korkusuna Nursema desteği;
Aşıkların ayrı olduğu bölümde, Elif’in yardımıyla Çimen’i köşke davet eden Emir sevgilisinin gönlünü almayı başardı. Emir’in özrünü Kıvılcım’ın uyarılarına rağmen kabul eden Çimen, Salkım’a nispet yaparak elini öpmek istedi. Çimen’le Emir’in barıştığını gören Salkım’ın başından aşağı adeta kaynar sular döküldü. Nilay’ın da Çimen’in geçmişte Gökhan’la yaşadığı ilişkiyi Salkım’a anlatması bölümün unutulmaz anları arasına girdi. Çimen’i gelin olarak istemeyen Salkım’ın, Çimen hakkında duydukları karşısında verdiği tepkiler izleyenleri güldürdü.
Emir barışmak için Çimen’e sürpriz yaptı;
Herkesi bir araya getiren Kemal bebeğin sünnet düğününde şarkıcı Yeliz, söylediği “Aşk Alfabesi” şarkısı ile bölüme renk kattı. Düğünde, Salkım’ın, Çimen hakkında söylediği sözler Kıvılcım’ı sarsarken gecede üst üstte yaşanan çarpıcı gelişmeler izleyenleri şoke etti. Ömer ve Kıvılcım’ı kıskanan Bade hamile olduğunu herkese açıklarken, gecenin davetsiz konuğu Başak’ın eski sevgilisi Murat oldu. Bölümün final sahnesinde Murat’ın, Fatih ve Başak’ın sahte evlilik yaptığını ifşa etmesi ailelerin hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu.
Bade, Ömer’den hamile olduğunu söyledi;
İşte geceye damga vuran final sahnesi;
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI
“KIVILCIM HANIM HASTANEYE GÖTÜRDÜ DEDİM”
Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Fatih, Murat’ın üstüne yürürken, Kıvılcım, Ömer’i bir daha karşısına çıkmaması için uyarıyor. Ünal ailesi Başak’tan bir özür beklerken, Kıvılcım’ın aldığı sarsıcı haber tanıtıma damga vuruyor. Kıvılcım, bebeğinin hastanede başka bir bebekle karışma ihtimali olduğunu öğreniyor.