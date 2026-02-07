'Kızılcık Şerbeti'ne kız isteme sahnesi damga vurdu

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümü ilgiyle izlendi.

'Kızılcık Şerbeti'nin izlenme oranları şöyle gerçekleşti;

ABC1... 7.18 izlenme oranı, 17.46 izlenme payı.

AB... 6.97 izlenme oranı, 19.25 izlenme payı:

Total Grubu... 6.61 izlenme oranı, 15.99 izlenme payı elde etti.

Sosyal medyada çok konuşulan dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile 1 saat 10 dakika TT listesinde yer aldı. Dizinin bu bölümünde Asil ve Elif’in isteme töreninde yaşanan kaos çok konuşuldu.

'Kızılcık Şerbeti’nin 124'üncü bölümünde; Fatih’in, Başak’ın nabzını ölçmek için arkadaşlarıyla eğlenmeye gideceğini söylemesi, ikilinin baş başa geçirdiği özel bir akşama dönüştü. Fatih’in oyun oynadığını anlayan Başak, onu birlikte eğlenmeye ikna etti. Henüz birbirlerine aşık olduklarını itiraf edemeyen ikilinin aşk dolu ve eğlenceli geçen gecesi, eve döndüklerinde karşılaştıkları boşanma celbiyle sarsıldı. Kıvılcım’ın programına konuk olan Tuncay’ın teşekkür için eve gönderdiği güller, Ömer’i rahatsız etti. Kıvılcım ve Tuncay’ın akşam yemeğinde bir araya geldiği restoranda iş toplantısında olan Ömer, Tuncay’ın masaya davetini reddederek tepkisini belli etti. O sırada Bade’nin gelip hakaretler savurması Kıvılcım ve Ömer arasındaki gerilimi iyice tırmandırdı.

Ömer, Kıvılcım ve Tuncay ile karşılaştı;

Nursema’nın İlhami ile ilerleyen dostluğunu kıskanan Asil, Elif’le evlenmeye karar verdi. Bu ani kararın sebebini öğrenmek isteyen Nursema Asil’i aradığında, aralarındaki çekim ilk kez söze döküldü. Asil, bu beraberliğin mümkün olamadığını dile getirirken Nursema da ona hak verdi. Bu gizli konuşmaya Elif’in kulak misafiri olması olayların seyrini değiştirdi. Ailelerin bir araya geldiği isteme töreninde, Nursema ve Asil arasındaki bakışmaları da yakalayan Elif, herkesin önünde ikisinin birlikte olduğunu açıkladı. Ünalların şoke olduğu bölümde Nursema ve Asil arasında yaşanacaklar merak konusu oldu.

İşte geceye damga vuran final sahnesi;

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

“BADE ARTIK HAYATIMDA YOK!”

Dizinin nefes kesen final sahnesinin ardından yayınlanan yeni bölüm tanıtımı beğeni topladı. Yayınlanan tanıtımda Nursema’nın Elif’e tokat atması aileleri karşı karşıya getiriyor. Nursema, babasının baskısına rağmen Elif’ten özür dilemeyeceğini dile getirirken Ömer, Bade ile ayrıldığını Kıvılcım’a açıklıyor. Salkım’ın Nilay’ı Nursema’dan yana olmaması için tehdit ettiği tanıtımda Salkım’ın planı da ortaya çıkıyor. Salkım’ın, Nilay’ı evlendirerek evden göndermek istediğini söylemesi ise Ünal evde kadınlar arasında büyük bir savaşın başlayacağının sinyalini veriyor.