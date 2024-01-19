Kızılcık Şerbeti'nin Alev'inden iddialı poz! Müjde Uzman'ın mini elbiseli hali göz kamaştırdı!
SHOW TV ekranlarında ilgiyle izlenen dizilerden biri olan ve kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, bir etkinlikte sunuculuk yaptı. Ünlü ismin kombinine beğeni yağdı.
SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandıran oyuncu Müjde Uzman, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Güzel ismin son pozları sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettiren Müjde Uzman, katıldığı etkinlikte tercih ettiği simli mini elbisesiyle beğenileri topladı.
Güzel oyuncu Müjde Uzman'a takipçilerinden: "Her hali güzel","Kıvırcık saç çok yakışmış","Alev yine yaptı yapacağını", "Alev alev" gibi yorumlar geldi.
Instagram'da 889 bin takipçisi olan Müjde Uzman'ın son gönderilerine sevenlerinden: 37 binden fazla beğeni ve 300'den fazla övgü dolu yorum geldi.
İşte Müjde Uzman'ın son pozları...