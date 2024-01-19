Kızılcık Şerbeti'nin Alev'inden iddialı poz! Müjde Uzman'ın mini elbiseli hali göz kamaştırdı!

SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandıran oyuncu Müjde Uzman, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Güzel ismin son pozları sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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Güzel oyuncu Müjde Uzman'a takipçilerinden: "Her hali güzel","Kıvırcık saç çok yakışmış","Alev yine yaptı yapacağını", "Alev alev" gibi yorumlar geldi.