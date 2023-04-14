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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Instagram'ı salladı! Sıla Türkoğlu'nun pozuna binlerce beğeni geldi!

SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran genç oyuncu Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı yeni gönderileriyle dikkatleri üzerine çekti. İşte Sıla Türkoğlu'nun beğeni rekoru kıran paylaşımları...

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  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Instagram'ı salladı! Sıla Türkoğlu'nun pozuna binlerce beğeni geldi!

    Oyuncuları arasında Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin olduğu SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor. 
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Instagram'ı salladı! Sıla Türkoğlu'nun pozuna binlerce beğeni geldi!

    Genç oyuncu Sıla Türkoğlu, kariyerinin yanında özel hayatıyla da merak uyandırıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Türkoğlu, son pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Instagram'ı salladı! Sıla Türkoğlu'nun pozuna binlerce beğeni geldi!

    Instagram'da 1.1 milyon takipçisi olan Sıla Türkoğlu, son fotoğrafına 63 binin üzerinde beğeni ve 2000 binin üzerinde yorum aldı.
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Instagram'ı salladı! Sıla Türkoğlu'nun pozuna binlerce beğeni geldi!

    Sosyal medya kullanıcıları, başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu'nun pozlarının altına; "Zümrüt gözlüm", "Maşallah güzelliğine", "Resmen ışık saçıyorsun" gibi yorumlar geldi.
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Instagram'ı salladı! Sıla Türkoğlu'nun pozuna binlerce beğeni geldi!

    İşte Sıla Türkoğlu'nun son paylaşımları...
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Instagram'ı salladı! Sıla Türkoğlu'nun pozuna binlerce beğeni geldi!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Instagram'ı salladı! Sıla Türkoğlu'nun pozuna binlerce beğeni geldi!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Instagram'ı salladı! Sıla Türkoğlu'nun pozuna binlerce beğeni geldi!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Instagram'ı salladı! Sıla Türkoğlu'nun pozuna binlerce beğeni geldi!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Instagram'ı salladı! Sıla Türkoğlu'nun pozuna binlerce beğeni geldi!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Instagram'ı salladı! Sıla Türkoğlu'nun pozuna binlerce beğeni geldi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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